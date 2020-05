Eine verdächtige Frau fiel einer Anwohnerin des Brühlwegs in Edesheim am Sonntagabend auf. Laut Polizei war sie schlank, 30 bis 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare und führte eine Spendendose mit sich. In gebrochenem Deutsch bat sie die Anwohnerin, ihr ein Brot zu schmieren. Dafür würde sie 18 Euro bezahlen. Die Anwohnerin reichte ihr ein belegtes Brot, woraufhin diese Centstücke auf die Gartenmauer legte und verschwand.