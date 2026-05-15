Das Aktionsbündnis Tiere gehören zum Circus wendet sich gegen die Forderung der Grünen, ein Wildtierverbot für Zirkusse in Landau auszusprechen.

Wie die im nordpfälzischem Kirchheimbolanden sitzende Vereinigung in einem offenen Brief unter anderem mitteilt, könnten Tiere sehr wohl in einem Zirkus artgemäß und tiergerecht gehalten und untergebracht werden. Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags habe bereits 2015 festgestellt, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Studien gebe, die belegten, dass das Wohl von Zirkus-Wildtieren nicht nur in Einzelfällen beeinträchtigt sei. Tiergerechte Unterbringung werde in modernen, verantwortungsvollen Unternehmen praktiziert, schreibt das Bündnis.

Rechtlich fragwürdig?

Zudem weist es darauf hin, dass kommunale Verbote der Wildtierhaltung in Zirkussen mit Bundesrecht im Widerspruch stünden und somit rechtlich fragwürdig seien.

Die Grünen-Kreisverbände Südliche Weinstraße und Landau hatten sich anlässlich des Gastspiels des Circus Krone in Landau gegen Wildtiere im Zirkus ausgesprochen. „Tiere sind fühlende Wesen und keine Mittel zur Unterhaltung.“ Angekündigt wurde, dass die Stadtratsfraktion in Landau dazu auch einen Antrag in den Rat einbringen werde.