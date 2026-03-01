Nach einem überzeugenden Auftritt mit deutlichem Chancenplus gewann der FC Bienwald Kandel auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0) gegen den SV Steinwenden. Winterneuzugang Firat Alpsoy bereitete die ersten beiden Tore durch Nathan Ikubu (39.) und Christopher Koch (50.) vor, beide schoben den Ball im Strafraum flach ins Eck. David Höft verwertete am langen Pfosten die Hereingabe seines Spielertrainers Sascha Hammann zum Anschlusstreffer (64.). Nach einer Ecke von Michael Bittner misslang Quwam Oladehinde ein Abwehrversuch per Fallrückzieher, Dominik Gucanin erhöhte aus acht Metern auf 3:1 (76.). Mit seinem zweiten Treffer machte Koch vor 255 Fans den Deckel drauf. Das Zuspiel kam von Joker Pascal Thiede, der nach einem Kopfball ebenso Aluminiumpech hatte wie Hammann mit einem Distanzschuss vor der Pause. Die „Löwen“ sind nun bis auf zwei Punkte an den Zweiten TB Jahn Zeiskam herangerückt.