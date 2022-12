Wie Bürgermeister Torsten Blank (SPD) in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Landau-Land mitteilte, sucht die Verwaltung händeringend nach Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch für Geflüchtete aus anderen Ländern. Derzeit seien 108 Menschen aus der Ukraine in der VG untergebracht, weitere 100 Flüchtlinge und Asylsuchende kommen aus sonstigen Ländern. Die Unterbringung erfolgt bis dato ausschließlich in privat bereitgestellten Unterkünften.