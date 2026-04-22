Die Verbandsgemeinde Herxheim lädt für Donnerstag, 23. April, 17 bis 20 Uhr, zum sogenannten offenen Rathaus in Herxheim ein. Mit der Veranstaltung will sie den Gründungstag begehen. Das offene Rathaus soll den bisherigen Bürgerempfang ersetzen. Ziel ist laut einer Mitteilung der Verwaltung, Einblicke in ihre Arbeitsabläufe zu geben. Es werde an dem Tag ein Programm für alle Generationen geboten, und es gebe auch Möglichkeiten für Gespräche. Auf dem Parkplatz der Verwaltung zeigen Bauhof und Feuerwehr beispielsweise eine Fahrzeugschau mit Kehrmaschine, Unimog und Drehleiter. Im Rathaus stellen sich Verbandsgemeinderat, Beigeordnete und Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen vor. Auch der Eigenbetrieb Wertstoff-Wirtschaft SÜW und die Gemeindeschwester plus informieren. Zum Rahmenprogramm gehört ein Auftritt der Kultuskapelle Hayna, mit dem diese unter anderem ihren 80. Geburtstag feiern will. Außerdem präsentiert Johnny Rieger ein Solo-Programm, Ben Hergl liest, und Thomas Krämer hält einen Vortrag über Hugo Ball in Herxheim. Clownin Kaja Lorí will darüber hinaus ein Spiel nahezu ohne Worte präsentieren. Für Kinder gibt es Musik und Aktion mit den Musikmäusen der Kultuskapelle Hayna und Angeboten der Verbandsgemeinde-Jugendpflege.