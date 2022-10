Die Verbandsgemeinde Landau-Land kümmert sich nun selbst um die Aufgabe „Tourismus“. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt die notwendigen organisatorischen Veränderungen vorzubereiten. Hintergrund ist die Tatsache, dass man durch die Übertragung der Aufgaben die Zahlung der durch die Personalgestellung an den Verein Südliche Weinstraße Landau-Land (SÜW LDL) anfallenden Umsatzsteuer in Höhe von rund 30.000 Euro auf legale Weise umgehen könne, erläuterte Torsten Blank. Bislang wurden die Aufgaben von den Ortsgemeinden, der VG und vom SÜW LDL wahrgenommen. Im täglichen Arbeitsablauf werde man die Veränderung gar nicht spüren. Das zur Erfüllung der Aufgabe „Tourismus“ bei der VG angestellte Personal wird nicht mehr an den SÜW LDL abgeordnet. Die Aufgaben sind wie schon zuvor auch bei der VG in einen wirtschaftlichen und einen nichtwirtschaftlichen Bereich aufzuteilen und im Haushalt entsprechend darzustellen. Eine finanzielle Mehrbelastung entsteht nicht.