Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Rheinland-Pfalz verurteilt die Attacken gegen Journalisten bei einer „Querdenker-Demo“ in Landau am Samstag. Das teilt Verband mit. „Eine freie und unabhängige Presse ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Wer KollegInnen bedroht, bedrängt, bei ihrer Arbeit behindert und sogar gewalttätig gegen sie wird, der gefährdet unsere Gesellschaftsordnung“, sagt Landesvorsitzende Andrea Wohlfart. Bei beiden Kundgebungen am Samstag ist es zu Übergriffen auf Pressevertreter gekommen. Bei der Gegendemo des Asta habe es einen tätlichen Angriff auf ihn gegeben, berichtet ein RHEINPFALZ-Fotograf. Freie Journalisten berichten, dass ein Teilnehmer der Querdenker-Demo mehrfach nach dem Smartphone eines Pressevertreters geschlagen habe. „Damit hat die pressefeindliche Gesinnung leider auch in Rheinland-Pfalz eine neue Form angenommen. Schon seit längerem sehen sich Medienschaffende bundesweit vor allem bei Querdenker-Demonstrationen, über die sie berichten wollen, verbalen und körperlichen Angriffen ausgesetzt.“ Der Verband fordert von Innenminister Roger Lewentz (SPD), Polizisten besser auf den Schutz von Pressevertretern vorzubereiten. Die Gewalt gegen Berichterstatter bedrohe die Pressefreiheit, sagt Wohlfart.