Auch während der Corona-Pandemie soll es Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag geben. Die Frauenbeauftragte Evi Julier bleibt optimistisch, dass es auch nicht-digitale Aktionen geben könnte.

Unter dem Namen „Landauer Frauenzimmer“ hat die Gleichstellungsstelle gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnerinnen 14 Veranstaltungen von, für und mit Frauen zusammengestellt, zu denen aber auch Männer willkommen sind. Wie die Stadt mitteilt, sind unter anderem Lesungen oder Zaubershows geplant. Los geht es am Donnerstag, 4. März, mit einem pfalzweiten Online-Workshop zum Thema Feminismus. Am Sonntag, 7. März, 18 Uhr, soll ein Konzert in der Landauer Stiftskirche den Internationalen Frauentag einläuten. Die Veranstaltungsreihe soll von März bis Juni gehen.

Interessierte werden pandemiebedingt gebeten, sich stets aktuell zu informieren, ob und in welcher Form die angekündigten Veranstaltungen angeboten werden können. Infos zur Anmeldung und Durchführung im Netz unter www.landau.de/frauenzimmer.