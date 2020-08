Das Bündnis gegen Depression Landau-Südliche Weinstraße veranstaltet zusammen mit dem Verein Angehörige um Suizid (Agus) die Lebensmutwochen. Vom 31. August bis 13. September sind vier Angebote geplant. Am Montag, 31. August, gibt es um 18 Uhr im Gemeindesaal der Stiftskirche in Landau, Stiftsplatz 9, eine Lesung unter dem Titel: Familie sein - Depression bewältigen - Lieber Papa, bist du jetzt verrückt? Uwe Hauck und seine Tochter Katja geben einen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen mit der Erkrankung. Am Sonntag, 6. September, wird um 11 Uhr im Universum-Kinocenter in der Königstraße 48-50) der Film „1000 Arten Regen zu beschreiben“ gezeigt. Der Film handelt von einer Familie, deren 18-jähriger Sohn sich in sein Zimmer zurückzieht und nicht mehr am Leben teilnehmen will. Am Samstag, 12. September, informiert das Bündnis von 10 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz in Landau vor der Adler-Apotheke.

Den Abschluss der „Lebensmutwochen“ bildet am 13. September um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Kirchenpavillon Himmelgrün. Zu allen Veranstaltungen, außer zum Informationsstand, sind Anmeldungen erforderlich beim Gesundheitsamt Landau, Telefon 06341 940621.