Die Digitalbotschafter Landau laden für Donnerstag, 25. Juli, 17 Uhr, in den Ratssaal des Ratshauses zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Mobilitätsabteilung der Stadt Landau zum Thema VRN-Flexline, speziell für Senioren. Die Flexline ist ein Kleinbus auf Abruf, wenn kein Linienbus fährt. Sie ergänzt das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs – und wird in der Regel über eine App bestellt. Sandra Zinke, Mitarbeiterin bei der Stadtverwaltung, zeige Schritt für Schritt, wie die Buchung und Nutzung der VRN-Flexline funktioniert.

Die Veranstaltung ist Teil der neuen Reihe „Thema des Monats“.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist erforderlich per Telefon unter 01575 40 80 800 oder per E-Mmail an dibo-ld@online.de. Infos auch im Internet unter www.dibo-ld.de.