Zur Gedenkveranstaltung am Tag der Befreiung soll in Landau innegehalten werden. Auch daran anknüpfend gibt es eine Aktion.

Innegehalten wird in Landau am Donnerstag, 8. Mai, in Landau. Die Stadt lädt dazu ein, dann zu erinnern, ins Gespräch zu kommen und ein Zeichen für eine lebendige Erinnerungskultur zu setzen. Die Gedenkveranstaltung am Tag der Befreiung beginnt nach Angaben der Stadt um 15 Uhr an der Gedenkskulptur „Nie wieder“ von Künstler Karlheinz Zwick im Durchgang der Siebenpfeiffer-Allee auf dem früheren Landesgartenschau-Gelände.

Die Stadtverwaltung mit ihrem Archiv gestaltet die Veranstaltung anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs und begrüßt dazu Vertreter von Vereinen und Organisationen der Landauer Gedenkarbeit. Der Stadtvorstand wird durch Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) vertreten. Musik gibt es von Markus Herold (Gitarre) und Rüdiger Böhm (Flöten). Katharina Slawik vom Stadtarchiv ordnet die Ereignisse des 8. Mai ein, bevor Geißler spricht.

Im Anschluss können sich Besucher austauschen, Blumen als Zeichen des Gedenkens niederlegen und Gedanken und Erinnerungen in einem historischen Koffer festhalten. Sie werden datenschutzkonform dem Stadtarchiv übergeben und bewahrt. Unter dem Hashtag „#LandauErinnert“ lädt die Stadt dazu ein, sich über die Veranstaltung hinaus am Gedenken zu beteiligen, etwa mit Gedanken, Fotos von Gedenkorten und kurzen Botschaften.