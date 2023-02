In diesem Jahr wird es in Landau kein Festival auf dem neuen Messplatz in Landau geben. Die Eventschmiede Gerach hat am Donnerstag mitgeteilt, auf drei bereits fest geplante Großveranstaltungen zu verzichten. Dies betrifft die am Fronleichnamswochende vom 7. bis 10. Juni geplanten Veranstaltungen La Fiesta mit Mallorca-Party- und Schlagerstars sowie Tropical Beach mit elektronischer Musik, aber auch das Landauer Oktoberfest im September. Nach Angaben der Veranstalter war die Planung weit gediehen, es sei aber keine Kommunikation möglich gewesen und damit auch keine Planungssicherheit gegeben. Näher ausgeführt wird dies nicht, Inhaber Timo Gerach wollte sich auf Nachfrage auch nicht weiter äußern. Aber offenbar gab es Abstimmunsgprobleme mit der Stadtverwaltung.