Wegen einer Sperrung der Hauptstraße in Hochstadt ergeben sich von Donnerstag bis voraussichtlich zum 23. Januar Einschränkungen im Busverkehr. Die QNV-Linie 559 kann die Haltestellen Waage und Siedlung nicht anfahren. Beide werden mit unveränderten Abfahrtszeiten in die Römerstraße verlegt. Bei der Linie 590 kann die Haltestelle Siedlung nicht bedient werden. Sie wird mit unveränderten Abfahrtszeiten in die Hauptstraße an die Einmündung zur Gemarkstraße verlegt.