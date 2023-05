Am Abend des Vatertags hat sich ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer in Maikammer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21.15 Uhr auf dem Rad in der Bahnhofstraße in Richtung Kirrweiler unterwegs. Auf seiner Fahrbahnseite stand in einer Parkbox ein Auto. Der Radler wollte drumherum fahren, verlor aber die Kontrolle und prallte mit dem Oberkörper und dem Kopf gegen das Fahrzeug. Dabei erlitt er schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da bei ihm deutlicher Atemalkoholgeruch feststellbar war, musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.