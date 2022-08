Nachdem ein Essinger in den beiden vergangenen Schuljahren nicht dafür gesorgt hatte, dass seine schulpflichtige Tochter regelmäßig am Schulunterricht teilnimmt, wurde dieser zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro verurteilt. Das ursprüngliche Bußgeld in Höhe von 300 Euro wurde damit auf die Hälfte reduziert. Die Tochter des Essingers fehlte im Schuljahr 2020/21 an insgesamt 91 Schultagen und im darauffolgenden Schuljahr bis zum Dezember an 33 Tagen. Darunter seien auch unentschuldigte Tage gewesen. Der Betroffene zeigte sich im Hauptversammlungstermin einsichtig, wie das Landauer Amtsgericht berichtet.