Im Landauer Gloria-Kulturzentrum hat das Palais Landau am Dienstagabend einen fulminanten Auftakt seines Varietés gefeiert. Bis 31. Dezember verspricht die ehemalige Tänzerin und heutige Unternehmerin Laura Erny ihren Gästen einen unbeschwerten Abend nach der Regel 2G, der vollgepackt ist mit Artistik, Tanz und Unterhaltung. Allein die Kostüme sind atemberaubend. Eine besondere Rolle spielt das Küchenteam, das gekonnt ein Vier-Gänge-Menü auf die Tische zaubert. Die Dinner-Show geht in Landau bereits in die dritte Spielsaison, diesmal jedoch ziehen Glanz und Gloria ins ehemalige Kino in der Innenstadt ein.

Karten für die Vorstellungen in der Industriestraße 3 bis 5 gibt es ab 99 Euro unter Telefon 06341 681268, per E-Mail an info@palais-landau.de und im Internet unter www.palais-landau.de. Besucher können zwischen einem klassischen und einem vegetarischen, auf Nachfrage auch einem veganen, Menü wählen.

