Unbekannte haben im Lauf der Woche das Godramsteiner Feldkreuz beschädigt. Erbauer Peter Hautmann ist empört und bittet um Hilfe bei der Aufklärung.

Hautmann ist immer noch schockiert. Er kann nicht fassen, warum jemand das Feldkreuz beschädigen sollte. „Irgendwelche hirnlosen Zeitgenossen“ hätten den geschnitzten Christuskopf und die Gedenktafel mit roter Farbe beschmiert. Der Godramsteiner sei von Nachbarn am Donnerstag gegen 19 Uhr auf den Vandalismus hingewiesen worden, sagt er. Den Tatzeitpunkt kann der Künstler nicht genau eingrenzen: Er habe das Kreuz zuletzt am Montag besucht, da sei noch alles in Ordnung gewesen.

Kreuz wurde schon oft beschädigt

Das Kreuz steht mit einer Unterbrechung seit 1992 am Eingang der Weinberge bei dem Landauer Stadtdorf. Er habe es bei einer Ruhebank aufgestellt und gepflegt, berichtet Hautmann. Doch an diesem Ort sei das Kreuz immer wieder beschädigt worden. 2003 habe er es dann abgebaut. Auf Bitten des damaligen Ortsvorstehers Wolfgang Kern habe er es 2005 renoviert, und an der heutigen Stelle wieder aufgestellt.

Hautmann bittet Zeugen, sich an die Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870 oder an Godramsteins Ortsvorsteher Michael Schreiner zu wenden.