Unbekannte haben an Freitag gegen 4 Uhr ein Dixi-Klo in der Landauer Siebenpfeiffer-Allee umgeworfen. Der Vorfall wurde von einem Zeugen gemeldet, der die drei Täter beschrieb, teilt die Polizei mit. Mehrere Streifenwagen rückten aus und suchten die Täter. Mit Erfolg: Sie fanden sie in Queichheim. Der 24-Jährige und die beiden 23-Jährigen machten keine Angaben zu den Vorwürfen. Die Beamten haben die Personalien aufgenommen. Bei einer Kontrolle fanden die Polizisten auch zwei beschädigte Wahlplakate und ein herrenloses Fahrrad in der Siebenpfeiffer-Allee. Ob das Trio auch dafür verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an Telefon 06341 2870.