Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag an der Kreisstraße zwischen Landau und Godramstein mehrere Sachbeschädigungen begangen. Wie die Polizei berichtet, ließen sie ihre Wut auf einer etwa ein Kilometer langen Strecke an der hölzernen Begrenzung des dortigen Radweges aus. Am Ortseingang Godramstein hat vermutlich die gleiche Täterschaft mehrere Verkehrsschilder aus dem Boden gerissen. Ebenfalls im Bereich Godramstein haben sie mehrere Mülltonnen auf den Kopf gestellt. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt. Aufgrund der Schadensbilder dürften die Täter mit massiver Gewalt vorgegangen sein, teilt die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, die Hinweise per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06341 2870.