Ein oder mehrere Unbekannte haben am Freitag zwischen 10.30 und 18 Uhr zwei Heiligenfiguren in der Katholischen Kirche in Klingenmünster beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurde bei einer Figur ein Stab auf der Hand entfernt, die Figur ging dabei komplett kaputt. Bei einer anderen wurde der Fuß beschädigt. Zudem wurden Kerzenständer und die Weihwasserschale umgestellt. Die Polizei beziffert den reinen Sachschaden auf rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.