Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Hochstadt fünf Autos beschädigt. Ein Fahrzeug wurde laut Polizei zerkratzt, an vier Autos wurden die Außenspiegel abgetreten. Bei einem weiteren Wagen wurde der Außenspiegel zwar umgeklappt, aber es entstand kein Sachschaden. Die Fahrzeuge waren im Lindenweg, in der Gemarkstraße und der Hauptstraße abgestellt gewesen. Die Höhe der entstandenen Schäden ist bislang noch nicht bekannt, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sollen sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau melden.