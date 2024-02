Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Annweiler zwei Autoscheiben zerstört. Die betroffenen Fahrzeuge waren in der Hauptstraße und in der Hohenstaufenstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Landau hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nach Zeugen. Hinweise unter Telefon 06341 2870.