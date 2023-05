Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen auf dem Parkplatz am Kirchberg in Edenkoben an zwei geparkten Fahrzeugen die Seitenscheibe eingeschlagen und den Gebührenautomaten für die Wasserausgabe für Camper aufgebrochen. Dabei wurden sie beobachtet, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Streife flüchteten sie mit ihren Fahrrädern über einen Fußweg. Was genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 06323 9550 entgegen