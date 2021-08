In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf dem Schulgelände der Grundschule in Steinfeld Bilder von der Wand gerissen und ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro angerichtet, teilt die Polizei mit. Außerdem hinterließen die Täter zerborstene Glasflaschen und Zigarettenreste. Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail: an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.