Übers Wochenende haben mehrere Kinder einen Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro an der Grundschule Horst verursacht – nun hat sich einer der Täter gestellt. Das teilt die Landauer Polizei auf Anfrage mit. Der junge Mann hat seine Tat gegenüber einem Lehrer gestanden und die anderen Täter benannt. Die Täter sind acht, elf und zwölf Jahre alt. An der Grundschule wurden Scheiben mit einem Hammer eingeschlagen. Der Grund für die Tat ist noch unklar, die Landauer Polizei ermittelt noch. Die Täter sind aufgrund ihres Alters noch nicht strafmündig.