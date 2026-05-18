Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihre Zerstörungswut an der Grundschule in Billigheim-Ingenheim ausgelassen. Wie die Polizei berichtet, wurde zunächst ein Poller aus dem Boden gerissen und anschließend damit eine Fensterscheibe am Schulgebäude eingeschlagen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.