Ein oder mehrere Unbekannte haben wohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Infotafel am Landauer Synagogenmahnmal in der Friedrich-Ebert-Straße verunstaltet. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin den Schaden am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr gemeldet, am Vorabend um 18 Uhr sei noch alles in Ordnung gewesen. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.