Vier der sechs Kübel des Vereins Freundeskreis Blühendes Landau sind am Wochenende in der Ostbahnstraße beschädigt worden und müssen ersetzt werden. Das berichtet Vereinsvorsitzender Dirk Wollenschläger. Geschätzte Kosten: 4000 Euro. Die Kübel bestehen aus Kunststoff und können nicht repariert werden. Ebenfalls ärgerlich ist, dass die Kübel vor rund vier Wochen frisch bepflanzt wurden – und die Pflanzen auch nicht mehr zu retten sind. Die Blumen wurden rausgerissen, die Zypressen sind geknickt, berichtet Wollenschläger.

Wann die neuen Kübel kommen, ist noch unklar – eine Lieferfrist sei noch nicht bekannt. Dennoch bleiben die kaputten Exemplare nicht in der Ostbahnstraße stehen. Sie sollen durch intakte Kübel aus weniger exponierten Orten im Stadtgebiet getauscht werden, sagt der Vorsitzende. Doch es gibt ein weiteres Problem.

Kübel sollen neue Farbe erhalten

Der Farbton, in dem die Kübel seit der Landesgartenschau gehalten sind, sei nicht mehr erhältlich – wer sich die Kübel anschaut, sieht, dass die aktuellen Anstriche in einem helleren Farbton gehalten sind. Überstreichen sei immer mal wieder nötig, da die Pflanzkübel oft beschmiert würden. Der Vorstand des Vereins will auf seiner Vorstandssitzung in der kommenden Woche über eine neue Farbe beraten. Auch das Anstreichen wird wieder Geld kosten.

Den von den sechs Männern am Wochenende angerichteten Schaden wird der Verein womöglich nicht ersetzt bekommen. Die Versicherung greife in solchen Fällen nicht, sagt Wollenschläger, und ob von den Tätern, wenn sie denn ermittelt werden, was zu holen ist, ist auch unklar. Wer dem Verein helfen möchte, kann unter dem Stichwort „Vandalismus“ spenden.

Konto

Bankverbindungen: Sparkasse Südpfalz, IBAN DE11 5485 0010 0020 1420 14 oder VR Bank Südpfalz, IBAN DE75 5486 2500 0001 7890 07.