Ein oder mehrere Unbekannte haben zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montagmorgen mehrere Fensterscheiben der Grundschule im Horstring beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den Fenstern um mehrfach verglaste Sicherheitsscheiben – der oder die Täter müssen also entsprechendes Werkzeug eingesetzt haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.