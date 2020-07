Über einen Fall von Vandalismus berichtet die Polizei aus Hainfeld. In der Nacht auf vergangenen Samstag haben unbekannte Täter eine massive Sitzgruppe aus Holz aus ihrer Verankerung gerissen. Betroffen ist die Sitzgruppe in der Verlängerung der Straße Zum weißen Kreuz. Zeugen können sich unter Telefon 06323 9550 an die Polizeiinspektion Edenkoben wenden.