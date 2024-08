Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr haben Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Sattelzug aus Nordosteuropa gemeldet, der mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Bei Landau-Nord habe es sogar eine Spiegelberührung mit einem entgegenkommenden Laster gegeben. Auf der A65 hat der unsichere Fahrer bei Landau-Zentrum einen weiteren Sattelzugfahrer zu einem Ausweichmanöver genötigt. Die Edenkobener Polizei konnte den Mann an der Anschlussstelle Rohrbach stoppen. Sie stellte fest, dass der Fahrer tief ins Glas geschaut hatte: Ein Alko-Test zeigte 2,6 Promille an, eine Blutprobe folgte. Die Polizei stellte Fahrerlaubnis, Ladepapiere und Fahrzeugschlüssel sicher und behielt eine Sicherheitsleistung ein. Diese hat den Zweck, den Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Wer ebenfalls gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben zu melden.