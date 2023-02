Zu tief ins Glas geschaut hat am Freitagabend ein 37-Jähriger in Landau, bevor er sich auf das Fahrrad setzte. Wie die Polizei mitteilt, fiel er in der Ostbahnstraße auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Wenig überraschend stellte sich bei einer Kontrolle heraus, dass der Mann betrunken war – ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Der 37-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.