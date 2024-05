Nach Angaben des südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) plant die Telekom in der zweiten Hälfte 2025 einen Ausbau der Mobilfunkversorgung in Völkersweiler. Das habe ihm das Unternehmen mitgeteilt. Der vorgesehene Standort für einen Mobilfunkmast befinde sich südöstlich der Einmündung der L495 in die L494. Der Bundestagsabgeordnete hatte sich nach einem Termin vor Ort in Völkersweiler an die Telekom gewendet. Bürger hatten ihn auf die schlechte Mobilfunkversorgung in Völkersweiler aufmerksam gemacht. Gebhart betont, dass gerade auch im ländlichen Raum eine gute digitale Infrastruktur erforderlich sei. Er werde am Ball bleiben.