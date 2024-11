Der Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl hat Hans-Joachim Schatz vom Thomas-Nast-Verein inspiriert, nach einer Karikatur des gebürtigen Landauers Thomas Nast (1840 bis 1902) zu greifen. Geht das Land vor die Hunde?, fragt der Edenkobener Schatz in Bezug auf eine Karikatur Nasts, der in Amerika zu Ruhm kam. „The whole country is going to the dogs“ – Das ganze Land geht vor die Hunde – titelt Thomas Nast in der Zeitschrift „Harper’s Weekly“ am 15. Mai 1880. Der demokratische Senator Allen Granberry Thurman, Ohio, ist verzweifelt. Er sieht das Land unter dem republikanischen Präsidenten Rutherford B. Hayes am Abgrund. Auch Uncle Sam, das Gewissen des wahren, edlen Amerikas, zeigt sich tief besorgt, erläutert Schatz den Hintergrund des Werks.