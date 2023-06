Aus noch ungeklärter Ursache hat eine 64-jährige Frau die Kontrolle über ihren Tesla verloren und einen Unfall gebaut. Sie stand nach Angaben der Polizei weder unter Drogen- noch unter Alkoholeinwirkung. Sie beschleunigte am Freitag, 9. Juni, gegen 19.25 Uhr, beim Einfahren in den Maxburgring so schnell, dass sie zunächst beim Einbiegen in den Neukasteller Weg mit einer Straßenlaterne kollidierte. Anschließend beschädigte sie noch ein geparktes Auto. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 40.000 Euro. Als mögliche Ursache zieht die Polizei zwei Möglichkeiten in Betracht: einen technischen Defekt, der nur durch ein „kostspieliges“ Gutachten geklärt werden kann, oder einen Fahrfehler. Ob ein Gutachten erstellt werde sei Angelegenheit der Versicherung. Die Polizei erhofft sich nun durch Zeugenaussagen weitere Erkenntnisse zu diesem Unfall. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06343/93340 oder der E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.