Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder so weit: Am Samstag, 11. Juni ist das Entenrennen des Kinderschutzbunds Landau-SÜW zurück. Die Urkunden werden ab Samstag verkauft.

Die Adoptionsurkunden für die Entchen sollen 3,30 Euro kosten , teilt der Kinderschutzbund mit. Sie sind ab Samstag in elf Verkaufsstellen der Landauer Innenstadt sowie jeden Samstag ab 11 Uhr am mobilen Verkaufsstand des Kinderschutzbundes an der Ecke Kronstraße/Gerberstraße erhältlich. Der Kinderschutzbund selbst gibt Entenurkunden in Geschäftsstelle und Kinderladen seines Kinderhauses Blauer Elefant im Nordring 31 sowie im Eltern-Kind-Treff im Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz 18 aus. Ebenfalls verkauft werden die Urkunden beim Empfang des Oberbürgermeisters am Sonntag auf dem Maimarkt. „Sämtliche Einnahmen des Events stärken finanziell die Hilfeangebote des Vereins für von Gewalt oder schwierigen Familienkonflikten betroffene Heranwachsende und deren Umfeld“, betont Hirsch.

Welche Preise locken

Jene quietschgelben Gummivögel, die, nach dem Flug aus den Radladern ins Wasser am schnellsten die Queich zwischen Waffenstraße und Bachgasse entlang paddeln, sichern ihren „Adoptiveltern“ Preise wie Bücher, Spiele, Freikarten für Schwimmbäder, Tanzkurse, Eintritt-, Einkaufs- und Verzehrgutscheine, Veranstaltungstickets und mehr – gespendet von Unternehmen aus der Region und im Gesamtwert von über 9.000 Euro.