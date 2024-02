Die Landauer Gruppe von Urban Gardening, also Gärtnern in der Stadt, lädt für Sonntag, 25. Februar, von 10 bis 14 Uhr zum Saatgut-Tauschbasar in der Katholischen Hochschulgemeinde, Moltkestraße 9, ein. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, habe sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass „die Menschen sehr froh über den Austausch, die neuen Inspirationen und das Saatgut waren“.

Das Landauer Urban-Gardening-Team liebt es, in der weichen Erde zu wühlen, Insekten beim Schwirren zu sehen und gemeinsam Sonne zu tanken. „Deshalb tun wir alles dafür, dies allen Menschen in Landau zu ermöglichen. Ganz kostenfrei und jederzeit zugänglich – bei uns sind nicht nur alle Menschen, sondern auch ganz explizit jegliche Tierchen unter und über der Erde willkommen“, heißt es weiter. Mit Totholzecken, Insektenhotels, Steinhaufen, Wassertränken und bunter Vielfalt wolle es ihnen das Team ihnen gemütlich machen. Und sie mit einer ordentlichen Schicht Mulch (das sind beispielsweise trockene Pflanzenteile) schützen, das spare auch noch Wasser.

Kompost für die Beete

Für alle, denen der Begriff urbanes Gärtnern nichts sagt, erläutert die Gruppe ihren Ansatz. „Wir nutzen städtische Flächen, um sie durch unsere gemeinschaftlichen Skills zu verschönern und zum Erblühen zu bringen.“ Auch Erntefeste, Workshops und Samentauschtage können dazu gehören.

In Landau zählt die Gruppe sechs bis sieben Aktive. Wer Lust hat, dabei zu sein, ist willkommen, heißt es. „Das neue Jahr beginnt bei uns mit einer Vorzuchtaktion, und wir wollen dieses Jahr die Beete mit etwas Kompost auffrischen. Sonst stecken wir unsere Arbeit auch gerne in Aktionen oder Mitmachstände.“ Doch, so schreibt Jona als Mitglied der Truppe, seien sie leider wegen der ganzen Flächen und den wenigen Menschen aktuell noch immer nur mit der Beetgestaltung und Bodenaufbesserung beschäftigt.