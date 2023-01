Immer freitags wird in der Gartenwerkstatt der städtischen Jugendförderung gebuddelt, gepflanzt und gehegt: Unter Anleitung der Sozialpädagogin Ina Rinck und der Naturpädagogin Anja Lühnenschloß haben Kinder und Jugendliche beim Urban-Gardening-Mitmachprojekt auf dem Thomas-Nast-Platz am Haus der Jugend einen kleinen Nutzgarten entstehen lassen. Das Programm dort beginnt wieder am Freitag, 13. Januar, um 15 Uhr.

Das ist an den Januar-Terminen geplant: Das Motto der Gartenwerkstatt am 13. Januar, lautet: „Da ist ja wirklich der Wurm drin!“ Es dreht sich alles um das „schwarze Gold“ des Gartens, den Kompost. Am Freitag, 20. Januar, steht eine Exkursion zum Wertstoffhof auf dem Programm, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit einem Abfallberater Recycling-Abläufe genauer anschauen und herausfinden, was mit Nachhaltigkeit eigentlich gemeint ist. Am Freitag, 27. Januar, wird Kompost unter die Lupe genommen: Die Nachwuchsgärtnerinnen und -gärtner gehen den verschiedenen Prozessen beim Kompostieren nach und lernen mehr über die Stadien, die der Abfall dabei durchläuft. Los geht es immer um 15 Uhr; Ende ist um 17 Uhr. Pro Termin wird ein Wertschätzungsbeitrag in Höhe von 2,50 Euro erhoben. Anmeldungen für das gesamte Monatsprogramm sind über das Online-Anmeldeportal der Jugendförderung www.landau.feripro.de unter dem Punkt „Tagesangebote, Workshops und Kurse“ möglich. Wer an einzelnen Gärtnernachmittagen teilnehmen möchte, wendet sich per Mail an Ina Rinck (ina.rinck@landau.de). Für alle, die die Gartenwerkstatt noch nicht kennen und mehr über das Projekt erfahren möchten, hat der Offene Kanal ein Erklärvideo gedreht. Dieses ist auf der Webseite der städtischen Jugendförderung unter www.jufoelandau.com zu finden.