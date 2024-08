Bei dem Unwetter am Dienstagabend mit starken Windböen wurde gegen 21.25 Uhr in der Unterstraße in Großfischlingen einen Baum entwurzelt, wie die Polizei berichtet. Dieser kippte auf eine welcher eine Stromleitung. Dabei entstand Funkenflug, weshalb die Feuerwehr und die Pfalzwerke zum Einsatz hinzugerufen wurden. Mit vereinten Kräften sei die die Gefahrenstelle beseitigt worden, so die Polizei.