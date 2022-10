Als Heike Mack im März 2017 ihr Geschäft in der Kronstraße gegenüber C&A in Landau eröffnet hat, war es der erste Unverpackt-Laden in Rheinland-Pfalz. Nun ist Schluss. Die 57-Jährige wird im November schließen. Aus der Traum vom Marktplatz in den neuen Uferschen Höfen. Mack war gleich unter den Ersten, die den Finger gestreckt haben, als Eigentümer Peter Siebert mit seinen Plänen für Einzelhandel, Kunst und Kultur im neuen Landauer Quartier für Furore sorgte. Mack gibt aus wirtschaftlichen Gründen auf. „Ich kann das so nicht mehr tragen“, sagte sie auf Anfrage der RHEINPFALZ. Corona habe sie noch überstanden, aber die Energiekrise nun sei zu viel. Mack sieht die Panik der Menschen, die zwar noch durch die Stadt liefen, aber nicht mehr in die Läden gingen. „Die Leute haben Angst.“

Heike Mack verkauft zu 98 Prozent Bio-Lebensmittel. Alle Produkte sind frei von Palmöl, künstlichen Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern. Die Naturkosmetik ist vegan. Seit einem Jahr hat sie auch Upcycling-Produkte im Angebot.

Vor einem Jahr war sie in die Theaterstraße umgezogen und hatte in guter Nachbarschaft zu Markus Knechts Laden Bücherknecht ihren Pop-up-Store eröffnet.