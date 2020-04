Die Q-Matrix GmbH aus Bellheim hat dem DRK Kreisverband Landau 300 Mund-Nasen-Schutzmasken sowie 120 Masken mit dem Schutzstandard FFP2 gespendet. Die Gründer und Geschäftsführer Stefano Lisci und Tobias Hoffmann wollen auch andere Firmen und Unternehmen animieren, das DRK in Corona-Zeiten zu unterstützen. Peter Wollny, Vize-Präsident des DRK Landau, freute sich sehr über diese Spende, da die Helfer auf die Schutzausrüstung angewiesen seien. „Die Masken leisten im Kampf gegen das Coronavirus wertvolle Dienste, um unsere Mitarbeiter, ehrenamtlichen Helfer und die Bewohner in Landau und Südliche Weinstraße zu schützen“, sagte Kreisgeschäftsführerin Tanja Melzer. Das DRK müsse für die Kosten von Schutzausrüstung selbst aufkommen, und derzeit explodierten die Preise – wenn überhaupt Material lieferbar sei. Nach Melzers Angaben kosten FFP2-Masken normalerweise etwa einen Euro; das DRK habe jetzt welche für 8,45 Euro bestellen müssen. Täglich würden etwa acht bis zehn Stück benötigt. Daher hat das DRK auch ein Spendenkonto eingerichtet, das ausschließlich zur Bewältigung der Covid-19-Lage diene, so Wollny.

Die Q-Matrix unterstützt nach eigenen Angaben weltweit Kunden in den Bereichen Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Interimsmanagement, Lieferantenmanagement, Auditierung sowie Logistik- und Prozessoptimierungen.

Das Corona-Spendenkonto des DRK Kreisverbands Landau bei der Sparkasse Südliche Weinstraße hat die Iban DE62 5485 0010 0000 0011 80.