Landauer Betriebe und Unternehmen können städtische Steuerforderungen nun bis Jahresende zinslos stunden. Die Frist wäre am 30. September ausgelaufen und wird verlängert. Wie die Stadt mitteilt, wurden seit Beginn der Stundungen am 16. März 2020 von 186 Unternehmen Stundungen beantragt. Gestundet wurden Forderungen in Höhe von rund 5,15 Millionen Euro. Davon wurden circa 4,97 Millionen Euro mittlerweile bezahlt. Die Stadt hat die Stundungsmöglichkeit geschaffen, um den Betrieben in der Corona-Pandemie zu helfen. Der Hauptausschuss stimmte dem Vorhaben einstimmig zu, es ist zu erwarten, dass der Stadtrat dem folgt.