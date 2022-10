Am Samstag gegen 18.50 Uhr ist einer Polizeistreife ein 19-Jähriger auf einem E-Scooter in Landau in der Industriestraße aufgefallen. Für das Gefährt bestand kein Versicherungsschutz, außerdem erkannte die Polizei beim Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum. Das bestätigte ein Schnelltest. Auf der Dienststelle wurde dem 19-Jährigen deshalb eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.