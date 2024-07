Am frühen Montag gegen 3.30 Uhr hat die Polizei einen 34-jährigen BMW-Fahrer im Nordring in Herxheim kontrolliert. Dabei erkannten die Polizisten beim Fahrer Anzeichen für den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest habe positiv auf diverse Stoffgruppen reagiert. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Außerdem fand die Polizei im Auto ein verbotenes Einhandmesser, das sie sicherstellte. Wie der Name es sagt, können solche Messer dank verschiedener Vorrichtungen mit einer Hand geöffnet werden, oder die Klinge kann mit einer schnellen Bewegung aus dem Handgelenk ausgeklappt werden und rastet dann ein. Waffenrechtlich sind solche Messer seit 2008 verboten. Das Mitführen wird als Ordnungswidrigkeit gewertet und kann mit einem Bußgeld bis zu 10.000 Euro belegt werden.