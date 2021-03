Ein Streit mit seiner Ex-Partnerin hat für einen 31-Jährigen möglicherweise schwerwiegende Folgen. Die Polizei trat auf den Plan, weil am Samstagnachmittag ein Streit auf dem Gehweg in der Sankt-Martiner-Straße in Maikammer gemeldet wurde. Dabei soll es um Differenzen wegen der kürzlich erfolgten Trennung des Ehepaars gegangen sein, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten stellten fest, dass der Mann kurz zuvor mit einem Wohnmobil gefahren war, obwohl er das nicht hätte tun dürfen. Denn ein Test vor Ort reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. Das zog eine Blutprobe auf dem Revier nach sich, Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie eventuell der Verlust des Führerscheins.