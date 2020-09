Aufgefallen sind der Polizei laut Bericht zwei 33 Jahre alte Männer am Dienstagmorgen auf dem Franz-Platz in Maikammer: Sie schliefen in einem abgestellten Fahrzeug, das Abblendlicht jedoch war eingeschaltet. Bei einer genauen Untersuchung fanden die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs „mehrere Dosen Betäubungsmittel“. Ein Schnelltest ergab, dass beide Männer unter Drogen standen. Die Polizisten nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich und leiteten ein Strafverfahren gegen das inzwischen aufgewachte Duo ein.