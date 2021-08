Wegen einer Auseinandersetzung war die Polizei am Samstag kurz nach Mitternacht in die Heinrich-Jakob-Fried-Straße im Malerviertel gerufen worden. Die Besatzung eines Streifenwagens war gerade dabei, den Sachverhalt zu ermitteln, als der mutmaßliche Aggressor versuchte, mit seinem Fahrrad an den Beamten vorbei davonzufahren. Die Polizisten stoppten und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,3 Promille an, zudem gab der Fahrradfahrer an, kürzlich Cannabis konsumiert zu haben, teilte die Polizei mit. Jetzt muss der Mann sich auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.