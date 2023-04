Im Edesheimer Kehrweg waren am Dienstag gegen 13 Uhr unseriöse Fassadenreiniger mit einem weißen Kastenwagen mit RA-Kennzeichen unterwegs, wie die Polizei berichtet. Die Männer klingelten an den Haustüren und boten ihre Dienstleistungen an. Die Anwohner reagierten richtig. Sie schickten die Unbekannten weg und verständigten die Polizei. Die Polizei warnt vor solchen unbekannten Arbeitskolonnen, die meist hochpreisig ihre Arbeiten anbieten. Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen und Reinigungsarbeiten sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.