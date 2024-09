Das Universum Theater in Landau, einst ein prächtiges Kino, entwickelt sich zu einem neuen kulturellen Mittelpunkt im Stadtzentrum von Landau. Doch zuvor werden Teile der Kinoeinrichtung für einen guten Zweck veräußert. Mit der Landauer Rolf-Epple-Stiftung, bekannt für ihre Förderung in den Bereichen Erziehung, Ausbildung, Gesundheit sowie Kunst und Kultur, wollen die Macher des Universum Theaters damit gemeinnützige Projekt in der Stadt unterstützen. Die Ausbauaktion der Kinostühle ist es am Sonntag, 8. September, um 11 Uhr im blauen Kinosaal der Königstraße 48/50. Schraubenschlüssel zum Ausbau sind selbst mitzubringen. Oberbürgermeister Dominik Geißler freute sich kürzlich bei der Modernisierungsvereinbarung mit den Eigentümern: „Mit diesem Theaterprojekt schaffen wir für Landau einen weiteren Ort für Kultur, für lebendiges Stadtleben und für innerstädtisches Wohnen. Ich freue mich, dass das Universum Theater noch in diesem Jahr seine Türen öffnet“, wird Geißler in der Presseerklärung der Stiftung zitiert.