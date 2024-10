Im ehemaligen Universum-Kino in der Königstraße gehen die Renovierungs- und Umbauarbeiten in die entscheidende Phase. Außen ist ein alter Vorbau mit Eingang abgerissen worden. Ab Montag soll ein Holzbau errichtet werden, der unter anderem die Garderobe beherbergen wird. Zudem sind im größten Kinosaal der Südpfalz Traversen eingebaut worden, damit dort Artisten bei waghalsigen Vorführungen gesichert werden können. Rein optisch zeigt sich der Saal in neuem Gewand: Brandschutz-Vorhänge verhüllen die Wände, verbessern die Akustik und erzeugen Varieté-Charakter. Auch ein alter Bekannter ist wieder mit von der Partie: Lars Pfeifer, der zuletzt das Kino betrieben hatte und auch künftig dort wieder Filmevents organisieren wird, ist als Betriebsleiter dabei. Laura Erny startet im Saal am 18. November in die Spielzeit ihres Palais. Für die Dinnershow werden noch weitere Tische aufgestellt. Der erste ist bereits an Ort und Stelle.